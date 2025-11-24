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Con el objetivo de brindar una atención integral a la población, más de 300 personas fueron beneficiadas con una jornada de La Caravana Social que Resuelve; celebrada en el Centro de Educación Inicial Ricardo Urriera, parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

En una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Fondo de Desarrollo Comunal (Fondeco). Carmen De Luca, presidenta de Fondeco, señaló que este tipo de actividades buscan generar soluciones a las comunidades en diferentes áreas.

Por lo que cuentan con el respaldo de instituciones como el programa 0-800 Bigote, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Además de la Corporación eléctrica Nacional (Corpoelec), Somos Venezuela, entre otras.

Jornada de La Caravana Social que Resuelve

“Seguimos llevando a cabo estas jornadas para el beneficio de nuestro pueblo, donde mostramos esa labor articulada por todas las instituciones de la mano con nuestras comunidades, lo que permite atender de forma oportuna las diferentes necesidades que padezca nuestro pueblo. Es por eso que en esta ocasión, nos hemos reunido en este importante centro educativo de la comunidad de Ricardo Urriera, para así juntar a las diferentes fuerzas vivas de la zona y garantizar un mayor alcance en el apoyo a la población”, expresó.

Asimismo, destacó el rol fundamental que juegan las Brigadas de Articulación Comunal (BRAC) en este tipo de eventos, ya que estas realizan el enlace de forma directa con el territorio para conocer las necesidades que cada comuna pueda tener, lo que ha sido una de las directrices dirigidas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava.

El propósito

“Nuestro propósito con las BRAC es fortalecer esa articulación con todas las comunas, lo que garantiza una respuesta más eficiente a cada una de las solicitudes realizadas por nuestro pueblo, lo que permite crear líneas de trabajo que permitan realizar acciones conjuntas como un solo Gobierno”, dijo.

Estas acciones forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar una mayor calidad de vida a los carabobeños y carabobeñas.

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