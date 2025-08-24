Compartir

La jornada de la Milicia Bolivariana y la inscripción se sigue llevando a cabo el día de hoy, hasta las cuatro de la tarde. Recordemos que el día jueves, el presidente Nicolás Maduro hizo el llamado a anotarse en las filas milicianas.

Ayer en los cuarteles militares, como en las Plazas Bolívar además de las llamadas plazas centrales se llevaron a cabo estas inscripciones. Este proceso es para personas de cualquier edad.

Además de los reservistas, es necesario llevar su cédula de identidad para formalizar la inscripción. La misma se está efectuando a nivel nacional, repetimos hasta las cuatro de la tarde de hoy.

Jornada de la Milicia Bolivariana

En los 14 municipios del estado Carabobo se está llevando a cabo la jornada de inscripción. Ayer varios alcaldes estuvieron acompañado el proceso, igualmente lo hizo el gobernador Rafael Lacava.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas