Jornada de la Milicia Bolivariana sigue hoy en todo el país

Jornada de la Milicia Bolivariana
Fotos: Jacinto Oliveros.

La jornada de la Milicia Bolivariana y la inscripción se sigue llevando a cabo el día de hoy, hasta las cuatro de la tarde. Recordemos que el día jueves, el presidente Nicolás Maduro hizo el llamado a anotarse en las filas milicianas.

Ayer en los cuarteles militares, como en las Plazas Bolívar además de las llamadas plazas centrales se llevaron a cabo estas inscripciones. Este proceso es para personas de cualquier edad.

Jornada de la Milicia Bolivariana
Fotos: Jacinto Oliveros.
Fotos: Jacinto Oliveros.

Además de los reservistas, es necesario llevar su cédula de identidad para formalizar la inscripción. La misma se está efectuando a nivel nacional, repetimos hasta las cuatro de la tarde de hoy.

El gobernador Lacava presente. Fotos: Jacinto Oliveros.

Jornada de la Milicia Bolivariana

En los 14 municipios del estado Carabobo se está llevando a cabo la jornada de inscripción. Ayer varios alcaldes estuvieron acompañado el proceso, igualmente lo hizo el gobernador Rafael Lacava.

