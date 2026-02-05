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La Jornada de Ofensiva por la Paz realizó más de mil atenciones en El Cambur. En aras de garantizar una atención integral a la población en materia de salud, se realizaron más de mil atenciones en el marco de una Jornada Social de Ofensiva por la Paz.

La misma se realizó en la Escuela Básica Carlos Felipe Alvizu de la población de El Cambur, en Puerto Cabello. Actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo.

A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), el programa 0800 Bigote y la Alcaldía del municipio Puerto Cabello. Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que los asistentes fueron beneficiados con diferentes servicios especializados.

Como medicina general, pediatría, consulta para personas con discapacidad, músculo-esquelético, consulta renal, ruta materna, ecografía y odontología. Así como se llevaron a cabo jornadas de inmunización y entrega de medicinas a través de la unidad de farmacia.

“Estamos como un solo Gobierno dando respuesta a nuestro pueblo en las diferentes áreas sociales, y el sector salud no es la excepción. Ya que seguimos desplegados en todo el territorio atendiendo de forma oportuna a todas las comunidades de esta localidad”; dijo.

Jornada de Ofensiva por la Paz realizó más de mil atenciones en El Cambur

Asimismo, indicó que el trabajo de la mano con las comunidades permite conocer las necesidades de la población para su correcta atención. En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro.

Y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez. El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde del municipio Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt.

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En esta jornada, la población también recibió una atención eficiente en áreas como alimentación y gas doméstico, así como se entregaron diversas ayudas técnicas mediante el sistema de Grandes Misiones y se realizó un operativo de protección animal.

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