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En el marco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela se sembraron más de dos mil árboles en una jornada de reforestación en Campo de Carabobo, municipio Libertador. Esto con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación de Territorio, Ambiente y Recursos Naturales (Sotarn).

En tal sentido, el Secretario de Sotarn, Alan Delgado, señaló que esta acción se realizó de manera articulada con las diferentes instituciones nacionales, regionales y municipales. Así como el Batallón 24 de junio de la Guardia de Honor Presidencial.

Además de voluntarios ecosocialistas, guardabosques del Instituto Nacional de Parques (Inparques). Así como el apoyo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), quienes respaldaron esta actividad en el marco de su XVII aniversario.

Jornada de reforestación sembró más de dos mil árboles en Campo de Carabobo

«Esta es una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco de la Misión Madre Tierra Venezuela, donde también orientó; que en el marco del XVII aniversario de la juventud del partido, se hiciera una reforestación en los 24 estados del país. En el caso de Carabobo se decidió por nuestro inmortal Campo de Carabobo como símbolo histórico de nuestra Patria, más de 200 años después, nosotros seguimos aquí de pie», enfatizó.

Asimismo, destacó la participación del Poder Popular en este despliegue por el cuidado del medio ambiente, que tiene como meta, promover la reforestación para contribuir a espacios más saludables y equilibrados.

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Estas acciones cumplen con lo establecido dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, dirigido por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de generar una mayor conciencia a la población.

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