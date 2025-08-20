miércoles, agosto 20, 2025
spot_img
ActualidadNacionalPortada

Jornada de renovación de cédula sin cita para 22 y 32 millones será en esta fecha

By Danny Valdiviezo
0
27
Jornada de renovación de cédula sin cita para 22 y 32 millones

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La jornada de renovación de cédula sin cita para 22 y 32 millones se hará el próximo sábado 23 de agosto en las oficinas del Saime a nivel nacional. Única y exclusivamente para las personas que estén en ese rango.

Todo está listo para la jornada de renovación de cédula a nivel nacional dijo el Saime en las últimas horas. Las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería estarán abiertas al público de ocho de la mañana a dos de la tarde.

El Saime recordó que para la misma no se necesita cita, solo ir a partir del horario antes mencionado. Si tu cédula está en el orden de los 22 a 32 millones debes ir a las oficinas del Saime.

NO DEJES DE LEER AHORA: Inicia el Pago del Movimiento Somos Venezuela por este monto

Jornada de renovación de cédula sin cita para 22 y 32 millones

“Nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional se encontrarán disponibles este sábado 23 de agosto; donde se llevará a cabo un operativo sin cita de Verificación de Datos y Renovación de Cédula de Identidad. Exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones”, dijo en sus redes sociales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ingreso de Guerra Económica para pensionados tendrá esto monto

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceSaime
Artículo anterior
Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, Venezuela va por la final ¿a qué hora jugará?
Artículo siguiente
¡Sin filtro! Shakira se hizo viral al mostrar su rostro y cabello al natural
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital