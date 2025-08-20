Compartir

La jornada de renovación de cédula sin cita para 22 y 32 millones se hará el próximo sábado 23 de agosto en las oficinas del Saime a nivel nacional. Única y exclusivamente para las personas que estén en ese rango.

Todo está listo para la jornada de renovación de cédula a nivel nacional dijo el Saime en las últimas horas. Las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería estarán abiertas al público de ocho de la mañana a dos de la tarde.

El Saime recordó que para la misma no se necesita cita, solo ir a partir del horario antes mencionado. Si tu cédula está en el orden de los 22 a 32 millones debes ir a las oficinas del Saime.

“Nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional se encontrarán disponibles este sábado 23 de agosto; donde se llevará a cabo un operativo sin cita de Verificación de Datos y Renovación de Cédula de Identidad. Exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones”, dijo en sus redes sociales.

