Compartir

Jornada de renovación de cédula y verificación de datos anunció el Saime. Dicha jornada se estará realizando mañana sábado 18 de octubre de 2025 en las oficinas del servicio a nivel nacional.

Dijo el Saime que este sábado 18 de octubre, se realizará una jornada de renovación de Cédula de Identidad sin cita para mayores de 18 años. Todas las oficinas Saime en el territorio nacional estarán disponibles, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jornada de renovación de cédula será mañana

Indicó el Saime que mañana también se realizará una jornada de Verificación de Datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados; cuyo rango de Cédula se encuentre entre los 22 millones a 32 millones.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso Contra la Guerra Económica a jubilados sería en este monto y los bonos que faltan

Los requisitos indispensables a presentar para ciudadanos venezolanos es la Copia simple del Acta de Nacimiento; y para naturalizados la copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas