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Jornada del Saime será en esta fecha para renovación y verificación (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Jornada del Saime será en esta fecha

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Danny Valdiviezo
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La jornada del Saime será este sábado 4 de octubre de 2025, dijo el ente emisor de identificación en sus redes sociales. Desde las 8:00 de la mañana a las cuatro de la tarde será para renovación de cédula como para verificación de datos.

Esto para personas con cédulas que vayan entre los 22 y 32 millones. Es por ello que debes presentarte en las oficinas del servicio con una fotocopia de la partida de nacimiento. Estas jornadas se han ido extendiendo por varias semanas.

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Como no se descarta que la semana que viene programen otra fecha para lo que es la renovación del documento de identidad; como también para verificar los datos.

Jornada del Saime será en esta fecha para renovación de cédula

Dijeron en sus redes sociales: “Estimado usuario, el Saime informa que este sábado 04 de octubre, el ente identificador realizará una jornada de renovación de cédula y Verificación de Datos en todas nuestras oficinas en el Territorio Nacional, en un horario de 8:00am a 4:00pm”.

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