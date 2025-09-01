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La Jornada La Caravana que Resuelve estuvo en La California. Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a toda la población, la Gobernación del estado Carabobo; a través del Fondo de Desarrollo Comunal (Fondeco); desplegó el programa con una jornada social médico asistencial que benefició a más de 500 personas en el sector La California, parroquia San Blas del municipio Valencia.

Durante esta jornada, el programa 0-800 Bigote, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y la Misión Barrio Adentro; realizaron atenciones en las áreas de medicina general, geriatría, ginecología, pediatría y estudios ecográficos.

Así como la entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran. Asimismo, se entregaron diversas ayudas técnicas de la mano con el Movimiento Somos Venezuela y Pequiven, para así ampliar el rango de atención en esta comunidad.

Jornada La Caravana que Resuelve estuvo en La California

Carmen de Luca, presidenta de Fondeco expresó que, de manera perfecta con las instituciones participantes, este plan llevó alegría, esperanza y una correcta atención a los vecinos y vecinas de esta populosa zona del municipio Valencia, en donde además las Brigadas de Atención Comunitaria (BRAC), se esmeraron en servir a los habitantes que fueron recibidos en el despliegue social.

“Estamos aquí en la comunidad La California, parroquia San Blas, donde estamos realizando una hermosísima jornada, gracias a esas políticas que siempre llevamos de nuestro Presidente Nicolás Maduro, nuestro Gobernador Rafael Lacava y nuestra Alcaldesa Dina Castillo, acompañados también por la Ruta de la Paz, donde llevamos la integración que nos caracteriza en la Caravana Social que Resuelve”, recalcó.

Por su parte, Yotsy Campos, miembro de la Brigada de Articulación Comunitaria (BRAC), agradeció por la celebración de esta jornada, así como todos los beneficios logrados para los habitantes de La California, los cuales fueron atendidos de la mejor manera.

“Le doy la honra y la gloria a Dios primeramente, por todos los equipos aquí presentes, todas las políticas de Estado que están aquí dentro de nuestra comunidad y nuestra parroquia, le doy las gracias a muestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Lacava, a nuestra alcaldesa Dina Castillo y a nuestra institución Fondeco, porque sin ellos no es posible la jornada”, añadió.

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Con esta gran jornada social, se cumple lo establecido en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el lema del presidente Nicolás Maduro “Más Territorio, Menos Escritorio”, siempre en aras de beneficiar al pueblo venezolano y carabobeño.

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