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Jornada Social brindó atención integral a la población en Juan José Mora. En aras de brindar una atención integral a la población, la Jornada Social en Ofensiva de Paz en las instalaciones del módulo de Barrio Coro en la parroquia Morón del municipio Juan José Mora.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo; y la Alcaldía del municipio Juan José Mora.

Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, señaló que en este despliegue; la población fue atendida en distintas áreas como la salud, ayudas técnicas, barbería y acompañamiento legal.

Así como presentaron la oportunidad de adquirir pescado y verduras a precios solidarios, con el objetivo dar respuesta a todas las comunidades. Las cuales requieren de la protección de las políticas sociales emanadas en perfecta unión entre el Gobierno Nacional, Regional y Municipal.

Jornada Social brindó atención integral a la población en Juan José Mora

«Seguimos atendiendo de forma eficiente a nuestro pueblo, desarrollando las políticas de protección social que garanticen una mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de este municipio, donde no solo reciben estos beneficios, sino que también participan en importantes jornadas de debate y concientización», expresó.

Asimismo, precisó que este operativo seguirá desplegado para garantizar la paz y el acceso a diferentes servicios, en cumplimiento con las instrucciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Emily Riera, alcaldesa del municipio Juan José Mora, enfatizó en el trabajo conjunto con el Poder Popular para tener un rango de acción más amplio para la atención social y así llegar a cada rincón de la población.

Esta jornada contó con la participación activa de diferentes instituciones como la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo social de la Gobernación de Carabobo, 0800-Bigote, entre otros.

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