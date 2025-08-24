Compartir

La comunidad de Trapichito, en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, fue escenario de una jornada social y cultural que benefició a más de mil 800 personas. Con servicios médicos, ayudas técnicas y actividades de recreación, gracias a un despliegue conjunto impulsado por la Gobernación de Carabobo.

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular junto al programa 0-800 Bigote; se llevó a cabo en la Casa de Autogobierno “El Árbol de las 4 Raíces Revolucionarias”.

Allí se brindaron consultas médicas gratuitas en especialidades como medicina general, geriatría, pediatría, ginecología y estudios ecográficos. Así como entrega de medicamentos a través de una farmacia comunitaria instalada para la ocasión.

Jornada Social y Cultural en Trapichito

“Más de mil 800 personas fueron atendidas en este despliegue que une a las instituciones con el poder popular, desde la salud hasta lo social, buscamos mejorar las condiciones de vida del pueblo con respuestas concretas y oportunas”, destacó Germán Otero, secretario de Desarrollo Social y Participación Popular.

Durante la jornada, también fue rehabilitada el área del comedor de la Casa de Autogobierno, mediante trabajos de impermeabilización, pintura y reacondicionamiento general.

“Queremos que estos espacios sean verdaderos centros de encuentro y organización, la rehabilitación del comedor forma parte del compromiso con el bienestar de quienes hacen vida en esta casa comunitaria”, añadió Otero.

