Compartir

Durante la supervisión de la Jornada de Atención al Contribuyente en la Plaza Bolívar en el Centro de Valencia, la Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo; informó que a partir del próximo martes 23 de septiembre, estos operativos se llevarán a cabo de manera simultánea en dos puntos de la ciudad: en la Plaza Santa Rosa y en las adyacencias de la estación Lara con Ferias del Metro de Valencia.

En este sentido, la Alcaldesa Castillo, destacó que por instrucciones del Gobernador Rafael Lacava, la Alcaldía de Valencia, en un esfuerzo conjunto de la Dirección de Hacienda, la Dirección de Catastro y el Instituto Municipal del Ambiente, IMA, estas jornadas móviles de atención al contribuyente expandirán su accionar para atender a los usuarios y usuarias, de manera simultánea, en dos puntos distintos.

Este despliegue ampliado cumplirá un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, a fin de llevar la Alcaldía a las calles y comunidades bajo el lineamiento presidencial “Más Territorios, Menos Escritorios”.

“Hoy podemos ver cómo nuestros impuestos están siendo utilizados y reinvertidos en la ciudad, haciendo de Valencia una ciudad más bonita, más limpia y más iluminada (…) Tenemos un equipo de hombres y mujeres en la calle para responder a cada pregunta, la Alcaldía de Valencia está llevando el gobierno a las calles para facilitar el acceso a la gente, tal como lo orientan nuestro gobernador Rafael Lacava y el presidente de la República, Nicolás Maduro «, señaló la Alcaldesa Dina Castillo.

Jornadas de Atención al Contribuyente, serán hasta el 30 de septiembre

La Alcaldesa Dina Castillo, también recordó a los valencianos y valencianas, que el decreto DA/0028/2025 de condonación excepcional de multas e intereses moratorios con el Instituto Municipal del Ambiente, estará vigente solo hasta el 30 de septiembre de 2025, “sin prórroga”.

“Este beneficio, representa una oportunidad única para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones de manera sencilla y puedan optar a esta oportunidad de acceder a la condonación de deudas vencidas, de los períodos desde el 2023 hasta el 2025”, indicó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas