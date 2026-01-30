Compartir

Las Jornadas de Ofensiva por la Paz fortalecen atención comunitaria en Carabobo. Con el objetivo de brindar una atención integral a la población, se llevó a cabo una reunión del Gabinete Social en la sede del Instituto Municipal de Deportes de Naguanagua (Imdenagua).

Para la planificación de las Jornadas en Ofensiva por la Paz en la región, organizadas por el Ejecutivo Nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular para el Desarrollo Social.

Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular para el Desarrollo Social, señaló que durante esta actividad. Se abordaron diversos temas de interés social, como el acceso a diversas áreas como salud, alimentación y asesorías legales.

Jornadas de Ofensiva por la Paz fortalecen atención comunitaria en Carabobo

“Todo el brazo social de nuestro estado se mantiene trabajando para traer beneficios a nuestro pueblo, como un solo Gobierno nos mantenemos desplegados en todos los municipios de Carabobo para realizar estas jornadas con total normalidad, donde cada fin de semana, la población podrá acceder a diferentes servicios totalmente gratuitos”, expresó.

Asimismo, precisó que estas actividades contarán con la participación de un representante del Ejecutivo nacional. Para conocer las diferentes problemáticas que presenten cada una de las comunidades y así brindar una respuesta inmediata.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos!, Estos son los números de GasDrácula para las solicitudes

En cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez; y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas