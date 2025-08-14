Compartir

El programa Salud Integral Universitaria ofrece una nueva jornada médica dirigida a la población infantil. El profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo y coordinador del programa; informó que se trata de las XII Jornadas Sociales Autosustentables.

En esta oportunidad, Especializadas en Pediatría, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el martes 19 de agosto. Ferreira señaló que la actividad, a realizarse en pleno lapso vacacional en la sede de Uami, en el C.C. La Viña Siglo XXI.

La misma está dirigida a niños de entre seis meses y 12 años de edad, y contemplan la evaluación general de patologías infantiles y preadolescentes. Las jornadas estarán dirigidas por los médicos pediatras Grace Marcano y Rosin Cárdenas, y la nutrióloga infantil Silvia Rodríguez.

Comprende los siguientes aspectos: consulta integral; consulta y evaluación nutricional; exámenes de hematología completa con plaquetas; urea; creatinina; orina; heces; electrocardiograma; y al culminar el proceso, constancia de niño sano, con posibilidad de vacunas disponibles.

Programa Salud Integral Universitaria

El horario de inscripción en las jornadas es de lunes a sábado, de 8:30 A.M. a 3:30 P.M., y domingo de 9:30 A.M. a 12:00 M. Para solicitar la inscripción es necesario comunicarse por medio de mensajes escritos de WhatsApp a los números telefónicos de @usuariopasuc 0412-584.9425, y @fopediuc_oficial 0424-422.3146. Los cupos son limitados.

El día miércoles 20 de agosto se realizará la consignación de las muestras de orina y heces en Uami, toma de sangre y evaluación cardiopulmonar. El sábado 23 de agosto se llevarán a cabo las consultas médicas especializadas.

Para mayor información, los interesados pueden visitar las publicaciones en las cuentas de @fopediuc:oficial , @usuairiopasuc y @uami_uc. Los costos sociales de las consultas y exámenes de estas jornadas son: $29 para la comunidad general, y $24 para la comunidad universitaria, incluyendo las unidades educativas Simón Bolívar (Apucito), Félix Leonte Olivo (Flueflo) y el Centro de Estimulación Integral Luisa del Valle Silva (CEI).

