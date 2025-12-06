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Se espera que del 9 al 10 de diciembre el joropo venezolano sea proclamado por la Unesco como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. El expediente entregado incluye las distintas formas de bailarlo en cada región del país.

Un año duró la elaboración del expediente entregado y junto a cada comunidad del país en la que se baila el joropo se fue documentando cómo este ritmo nació y forma parte de la idiosincrasia del venezolano.

“Estimula nuestra sangre el joropo llanero, pero también el joropo oriental, andino, jorconeado, el tuyero y otras formas como el coloniero, por ejemplo”, indicó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

Destacó que el joropo es una manifestación de la diversidad cultural venezolana y que desde la Unesco ya fue comprobado.

“Es un expediente blindado. Ya pasó el filtro de los técnicos de Unesco que aprobaron el expediente sin ningún tipo de objeción”, resaltó Villegas.

A partir del 8 de diciembre en Nueva Delhi, capital de India, miembros de la Unesco estarán discutiendo los expedientes entregados por cada país.

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