El segunda base venezolano José Altuve retomó esta semana algunas actividades de béisbol, pero aún se desconoce cuándo volverá con los Astros de Houston.

Recordemos que “Astroboy” sufrió la fractura de su pulgar derecho en el Clásico Mundial de Béisbol, y se sometió a una cirugía para reparar la lesión el pasado 22 de marzo.

En ese momento, el gerente general de Houston, Dana Brown, detalló que el criollo se perdería al menos ocho semanas.

Si bien Altuve recibió autorización para regresar a las actividades de béisbol esta semana, incluidos lanzar, correr y fildear, todavía no tiene permiso para batear.

Por su parte, el mánager Dusty Baker se alegró de ver que Altuve estaba trabajando esta semana. No obstante, sabe que su estrella tiene mucho camino por recorrer antes de que pueda regresar a la alineación.

“Resulta difícil para él no jugar, no contribuir y no ayudarnos a ganar. Solo tenemos que moderarlo un poco para no presionarlo tanto como queremos, y probablemente sea peor para él porque quiere volver y le encanta jugar”, expresó Baker.