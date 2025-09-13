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El lanzador de relevo José Alvarado, de los Philadelphia Phillies, se perderá el resto de la temporada tras ser colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el antebrazo izquierdo.

Alvarado tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.81 en 26 entradas lanzadas en 28 apariciones esta temporada. Cumplió una suspensión de 80 juegos por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento del 18 de mayo al 18 de agosto tras dar positivo por testosterona exógena.

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El presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, indicó que el positivo se debió a una sustancia para bajar de peso que el relevista José Alvarado tomó durante la temporada baja tras el anuncio de la suspensión.

El criollo José Alvarado tenía un récord de 4-1 con una efectividad de 2.70 y siete salvamentos al momento de la suspensión, siendo habitualmente el cerrador del club. Los Phillies adquirieron al cerrador Jhoan Durán, de Minnesota Twins, en la fecha límite de canjes del 31 de julio, y desde entonces ha dominado el rol.

El mánager de los Phillies, Rob Thomson, describió la lesión de José Alvarado como «bastante leve, pero suficiente para ponerlo en la lista de lesionados. Nuestro plan ahora es simplemente prepararlo para el próximo año».

Los Phillies tienen una opción de contrato de $9 millones sobre José Alvarado para 2026, que incluye una rescisión de $500,000 si deciden no renovarle el contrato.

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