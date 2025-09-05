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Tan solo cuatro días después de haber sido designado para asignación por los Mets de Nueva York, este miércoles José Gregorio Castillo fue reclamado desde waivers por los Marineros de Seattle, quienes se convertirán en su cuarta organización en Grandes Ligas y la tercera en este 2025.

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El zurdo José Gregorio Castillo había iniciado la campaña con los D-backs de Arizona, pero fue cambiado al conjunto neoyorquino el pasado 15 de mayo, aun así, su estancia allí estuvo caracterizada por un constante sube y baja, pues fue colocado en asignación hasta en tres ocasiones hasta que en esta oportunidad fue reclamado por el conjunto naval.

En las Mayores ha realizado 21 presentaciones en lo que va de zafra entre ambos equipos, con registro de 1-2 y efectividad de 4.98, producto de 12 carreras limpias en 21.2 innings de labor; además de tener 22 ponches y nueve boletos. Desde que José Gregorio Castillo se enfundó el uniforme de los metropolitanos, su línea fue de 2.35 en porcentaje de carreras limpias, relación de 19/6 en abanicados y pasaportes tras 15.1 entradas.

José Gregorio Castillo, de 29 años de edad, fue ingresado inmediatamente en el roster de 40 de Seattle tomando el puesto del también siniestro Joe Jacques, quien fue designado para asignación. El criollo viajará este jueves para incorporarse a su nuevo conjunto y afrontar la recta final de la ronda regular.

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