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¡Talento nacional! El venezolano José Ramón Barreto llega a Netflix con la serie «Doc»

By Lubin Molero
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José Ramón Barreto en Netflix
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El actor venezolano José Ramón Barreto suma un nuevo éxito a su carrera internacional tras confirmarse su participación en la versión mexicana de la serie «Doc» de Netflix.

Esta ambiciosa producción de Sony Pictures Television (SPT), que llegará a la plataforma Netflix el próximo 4 de marzo, consolida a Barreto como uno de los rostros criollos con mayor proyección en la industria del entretenimiento latinoamericano.

Actualmente, el actor se encuentra en Bogotá para las grabaciones de este proyecto, donde comparte créditos con figuras de renombre como el protagonista Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo y el español Iván Sánchez. Sin embargo, los detalles de su papel se mantienen bajo reserva.

José Ramón Barreto en Netflix

La serie es una adaptación del drama italiano Doc – Nelle tue mani, que desde 2020 ostenta récords de audiencia en Europa. La trama sigue la vida de Andrés Ferrara (interpretado por Medina), un brillante jefe de medicina interna que, tras un atentado, pierde la memoria de los últimos años de su vida. Situación que lo obliga a reconstruir su carrera y sus afectos desde cero.

La dirección de esta nueva versión está a cargo de un equipo liderado por Fran Franco y Harold Ariza. Cabe destacar que la versión estadounidense de esta historia ya logró cautivar a más de 16 millones de espectadores.

Para José Ramón Barreto, este proyecto representa una evolución artística significativa tras haber protagonizado diversas producciones de éxito en formato de serie y telenovela.

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