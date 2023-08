Compartir

La actriz venezolana Joseline Rodríguez acusó al actor colombiano Juan Pablo Raba de presunto acoso sexual en las instalaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Durante una entrevista en el podcast de Gustavo Campos, la también presentadora reveló los motivos de su silencio sobre este episodio.

Según comentó Joseline, cuando incursionó en la industria, Juan Pablo la recibió amablemente en el canal y luego la condujo a un estudio de grabación oscuro. Justamente ahí, intentó besarla a la fuerza y la acorraló contra la pared.

“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, meterme mano. Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo y me voy al baño, me puse a llorar y las vestuaristas me dicen: ¿Qué te pasa? Y yo les digo, ese hombre, el colombiano ese, me intentó agarrar y meterme mano. Y ellas me dicen, cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, relató la venezolana.

Ante la gravedad de las acusaciones, la actriz recalcó que la situación nunca escaló porque ella no habló con nadie más del tema, hasta ahora.

“A lo mejor si yo venía y se lo contaba a los directivos hacían algo, pero era el miedo, el miedo de no querer salir del canal. A lo mejor Juan Pablo pensó que le podía dar los besos, a lo mejor no fue con una intención de quizás de hacerme daño. Sino que dijo, bueno, esta muchachita vamos a darle los besitos aquí. A mí me pareció horrible, quizás las otras lo hacían, por eso él estaba acostumbrado. Para mí fue horrible, fue una falta de respeto”, dijo Rodríguez.

Hasta los momentos, el actor Juan Pablo Raba no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, se comenta que los abogados del colombiano ya están al tanto de la acusación.

Joseline Rodríguez acusó a Juan Pablo Raba

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Sepa cómo tramitar un certificado médico vial: cita y requisitos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.