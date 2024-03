Compartir

La venezolana de 32 años, Joselyn Brea, arrasó con un nuevo récord nacional en los 21K del Maratón CAF 2024 que se realizó en Caracas y obtuvo su segundo título consecutivo al marcar un tiempo de 1:12:35.

“Muy dura esta carrera, la humedad estaba muy fuerte, y eso que yo no me quejo del calor porque a mí me gusta el calor. Pero me costaba, me estaba exigiendo porque quería hacer el récord y, entonces, lo logré”, expresó la criolla en sus primeras declaraciones tras ganar la carrera en la categoría femenina.

En el recorrido participaron más de 5.000 atletas de 20 países.

¡Joselyn Brea rompe récord nacional con 1:12:35! 🥇 2do lugar: Alexandra Aldana 🥈

3er lugar: Egris Arias 🥉 pic.twitter.com/v3oKSUNZYd — Maratón CAF-Caracas (@maraton_CAF) March 17, 2024

Maratón CAF 2024

Otro corredor que resaltó en la competencia fue el argentino David Rodríguez, quien se convirtió en el primer atleta élite en cruzar la meta de los 42K de Caracas representando a Argentina.

Asimismo, en la clasificación de los 21k destacaron: el colombiano Mauricio González en el primer lugar, David Gómez (España) en el segundo y Whiton Palma (Venezuela) en el tercero.