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Un joven en Argentina convivió con el cuerpo sin vida de su madre durante dos semanas, a quien acabo con su vida a puñaladas. Durante ese tiempo, el muchacho se dedicó a jugar videojuegos.

Funcionarios de la policía recibieron una alerta por parte de vecinos, quienes reportaron un pequeño incendio en el domicilio, situación por la que el joven salió alterado de su casa.

Cuando los policías llegaron al barrio El Chingo de la ciudad de Jujuy, Argentina, para atender el incendio, observaron el momento cuando el joven escapaba por una puerta trasera, para luego subir a un automóvil y acelerar a toda velocidad.

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Mientras tanto, los vecinos esperaban a los bomberos para evitar que crecieran las llamas, reseñó El Heraldo de México. Las autoridades ingresaron en la vivienda, donde encontraron el cuerpo de una mujer, la cual tenía múltiples marcas de lesiones causadas por arma blanca en casi todo su cuerpo.

Detectives forenses determinaron que la víctima había sido atacada con un arma blanca en al menos 14 ocasiones. Las heridas fueron en el pecho, abdomen y cuello de la víctima. La causa de muerte, de acuerdo con el informe, fue un shock hemorrágico, como consecuencia del ataque.

Los agentes determinaron que el resto de las marcas serían heridas que recibió cuando intentaba defenderse. Asimismo, se determinó que la fecha del fallecimiento de la fue el pasado sábado 27 de septiembre, 17 días antes de que la policía descubriera el cuerpo.

Joven acabó con la vida de su madre en Argentina

Entre tanto, el muchacho, hijo de la víctima, fue perseguido por la policía. Según los reportes, el implicado escapó en su automóvil, pero perdió el control y se estrelló sobre una barda de contención del puente San Martín.

Luego, salió del vehículo para saltar desde el puente. Las autoridades lograron rescatarlo con vida después de su larga caída. Sin embargo, falleció horas después de ser internado en terapia intensiva.

Trascendió que el joven convivió con el cuerpo de su madre y, durante ese tiempo, se dedicó a jugar videojuegos con temática violenta. En la casa se encontraron indicios de consumo de drogas y varios videojuegos.

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