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El joven ahogado en Bahía de Cata era de Valencia, funcionarios de Protección Civil del estado Aragua encontraron el cadáver. El joven había desaparecido desde ayer domingo, en el municipio Costa de Oro.

A las diez de la mañana encontraron el cuerpo sin vida de Oderman Javier Vásquez Linares de 20 años de edad. El joven había viajado desde Valencia a la bahía cercana a Ocumare de La Costa.

Joven ahogado en Bahía de Cata era de Valencia

En horas de la tarde de ayer domingo, Oderman entró al agua pero una fuerte ola lo arrastró. Enseguida se activó el protocolo de rescate, de los cuatro bañistas solo encontraron a tres de los bañistas.

Hoy en la mañana encontraron el cadáver, el cual fue llevado a la morgue de Caña de Ázúcar en Maracay. Se hace el llamado a los bañistas a tener mucha prudencia ya que en esta playa hay corrientes fuertes.

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