Un joven asesinó a su padrastro en Cúa, estado Miranda cuando este se encontraba presuntamente golpeando a su madre. El joven tomó un bate y golpeó al sujeto, luego este fue llevado a emergencia del Hospital General de los Valles del Tuy donde falleció.

El sujeto fallecido quedó identificado como Yosmeded Yamil Meza Fernández de 53 años de edad, este presentó traumatismos craneoencefálico severo, de tórax y abdominal; que le causaron la muerte.

Meza Fernández fue golpeado por Orlando José Escalona, el cual salió a defender a su madre Mayeisa Josefina Albarrán Vegas. El triste hecho ocurrió en la comunidad Fila de Cúa, municipio Urdaneta del estado Miranda.

La hija del fallecido, identificada como Geraldin Meza destacó que el culpable del hecho fue su hermanastro, el joven quedó detenido por las autoridades. La madre del joven intentó proteger a su hijo.

Joven asesinó a su padrastro cuando estaba golpeando a su madre

La mujer contó a las autoridades que el hombre se había caído por las escaleras y que por dichas lesiones había fallecido. Albarrán Vegas quedó detenida por el intento de simular un hecho punible.

El caso pasó a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Quedando notificado a la Fiscalía 23 del Ministerio Público (MP) de la entidad mirandina.

