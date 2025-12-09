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Joven de 13 años perdió la vida en un accidente de moto en Anzoátegui

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente de moto en Anzoátegui
Foto: El Tigrense

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un joven de 13 años perdió la vida en un accidente de moto en Anzoátegui, el hecho vial ha conmocionado a la localidad de Campo Mar en Puerto Píritu. José Martínez Aguana de 13 años iba junto su padre y sus hermanos en una moto.

El pasado domingo 7 de diciembre iba Elio José Martínez y sus cuatro hijos, regresaban de las fiestas patronales de un pueblo cercano. En la motocicleta viajaban los hijos de 13, 11, 7 y 5 años, pero el de 13 años murió luego que el hombre chocará contra un poste de electricidad.

Estos iban rumbo a su casa en el sector 1º de Mayo cuando tuvieron el accidente de tránsito. Al lugar llegaron autoridades de tránsito como grupos de rescate para brindar ayuda a los lesionados.

Accidente de moto en Anzoátegui

Los otros niños se encuentran recluidos con lesiones delicadas, el pequeño de 5 años tuvo que ser operado de emergencia y el pronóstico es reservado. Al igual que el padre de los menores que fue operado en un centro de salud de los Seguros Sociales.

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Sus hermanos y su papá también fueron trasladados primero al hospital local y después a centros de salud en Barcelona, con heridas de consideración. El accidente ha sido uno de los más sonados en la entidad oriental.

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SourceEl Tigrense
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