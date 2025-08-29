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Una joven de 17 años fue encontrada muerta en casa de su suegra en el estado Portuguesa. La jovencita fue identificada como Greismar Perozo, autoridades del municipio Esteller, Píritu estuvieron en el lugar.

La muchacha, horas antes de ser encontrada muerta sostuvo una fuerte discusión con su pareja, por motivos que se desconocen. Horas después fue encontrada sin vida, el novio de nombre “Alejandro” está señalado del caso.

Joven de 17 años fue encontrada muerta en casa de su suegra en Portuguesa

Greismar fue agredida físicamente en la casa y fue encontrada sin vida en uno de los cuartos de la residencia. Los familiares de la joven exigen justicia y esperan que den con el paradero del novio.

Este es el sexto femicidio que se reporta en Venezuela, segundo en la entidad llanera. Se espera que den con el responsable del vil hecho.

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