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Un joven de 18 años asesinó a un profesor universitario en el Zulia cuando compartían en una vivienda en Cabimas. Cicpc esclareció el homicidio de Jorge Barroso ocurrido en Cabimas el 22 de diciembre 2025

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas, esclarecieron el homicidio de Jorge Luis Barroso (55). Ocurrido en una vivienda ubicada en la parroquia Ambrosio, municipio Cabimas, estado Zulia el pasado 22 de diciembre del 2025. Logrando detener al responsable.

Joven de 18 años asesinó a un profesor universitario en el Zulia

A través del trabajo de investigación se pudo conocer que, la víctima fue sometida por su amigo, Luis Antonio Rivas Atencio (18), tras sostener una fuerte discusión por problemas personales.

Donde el agresor, tomó un arma blanca tipo cuchillo, propinándole múltiples heridas, causándole la muerte de manera inmediata. Luis, fue detenido en el sector Punta Icotea, parroquia Ambrosio, municipio Cabimas, estado Zulia y quedó a la orden del Ministerio Público.

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