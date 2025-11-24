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Un joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy por asesinar a un sexagenario y a un menor de edad. El dantesco hecho ocurrió en Victoria de Bolívar en Aroa, en la entidad yaracuyana, las autoridades se están encargando de las investigaciones.

El joven cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades asesinó a Pedro José Arteaga de 68 años de edad. Indicó el señalado del caso que fue quien le quitó la vida a un menor identificado como Yeiber Faneite. Quien llevaba ocho meses desaparecido.

Este asesinó a Arteaga al golpearlo en la cabeza con un bloque luego de eso le hizo varias heridas con un arma blanca. Indicó que había asesinado al menor con una cabilla en el cuello, luego de eso lo enterró en el patio de su casa.

Luego que el sujeto confesara los asesinatos, llegaron al lugar funcionarios de PNB, GNB, CICPC como expertos en medicina forense. Hasta ahora se espera por el informe correspondiente en torno a la osamenta del niño.

Joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy por asesinar a un sexagenario y a un menor

El hombre estaba señalado del caso del menor, ya que el niño se la pasaba en su casa. Pero pese a los interrogatorios hechos por personas de la comunidad no había confesado el crimen. Hasta ayer domingo que habló del caso.

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Sobre el caso del niño Faneite dijo la madre que lo había dejado jugando con sus hermanitos mientras ella había salido de la casa. Pero al regresar a esta no lo encontró, la mujer había salido en libertad ya que estaba señalada de trato cruel a los pequeños.

La mujer es madre de otros seis niños y está embarazada en la actualidad. Mientras que el padre está detenido en la Comandancia General de la Policía de San Felipe al estar señalado de prostituir a las hijas mayores por dinero.

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