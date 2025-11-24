PortadaSucesos

Joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy por asesinar a un sexagenario y a un menor

By Redacción Carabobo
0
121
Joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy
Foto: Yaracuy al Día.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy por asesinar a un sexagenario y a un menor de edad. El dantesco hecho ocurrió en Victoria de Bolívar en Aroa, en la entidad yaracuyana, las autoridades se están encargando de las investigaciones.

El joven cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades asesinó a Pedro José Arteaga de 68 años de edad. Indicó el señalado del caso que fue quien le quitó la vida a un menor identificado como Yeiber Faneite. Quien llevaba ocho meses desaparecido.

Este asesinó a Arteaga al golpearlo en la cabeza con un bloque luego de eso le hizo varias heridas con un arma blanca. Indicó que había asesinado al menor con una cabilla en el cuello, luego de eso lo enterró en el patio de su casa.

Luego que el sujeto confesara los asesinatos, llegaron al lugar funcionarios de PNB, GNB, CICPC como expertos en medicina forense. Hasta ahora se espera por el informe correspondiente en torno a la osamenta del niño.

Joven de 18 años quedó detenido en Yaracuy por asesinar a un sexagenario y a un menor

El hombre estaba señalado del caso del menor, ya que el niño se la pasaba en su casa. Pero pese a los interrogatorios hechos por personas de la comunidad no había confesado el crimen. Hasta ayer domingo que habló del caso.

NO DEJES DE LEER AHORA: Dos detenidos por contrabando de mercancía procedente de Colombia

Sobre el caso del niño Faneite dijo la madre que lo había dejado jugando con sus hermanitos mientras ella había salido de la casa. Pero al regresar a esta no lo encontró, la mujer había salido en libertad ya que estaba señalada de trato cruel a los pequeños.

La mujer es madre de otros seis niños y está embarazada en la actualidad. Mientras que el padre está detenido en la Comandancia General de la Policía de San Felipe al estar señalado de prostituir a las hijas mayores por dinero.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Condenado a esta pena por ejercer violencia sexual contra madre e hija en Guárico

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceYaracuy al día
Artículo anterior
¿Cómo mantener el teflón de la sartén?
Artículo siguiente
Angustiantes situaciones y cambios fuertes, lo que predice Mhoni Vidente para 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes