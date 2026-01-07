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Un joven reportado como desaparecido desde el sábado 3 de enero en el estado Aragua, fue encontrado sin vida.

Según los reportes preliminares, la víctima identificada como Jesús Emmanuel Muñoz fue vista por última vez al salir de su lugar de trabajo en Maracay, quien se dirigía hacia su residencia cuando se perdió todo rastro de su paradero.

El cadáver del joven fue encontrado este martes 7 de enero en una zona apartada de Cagua.

Joven desaparecido en Aragua

Las primeras líneas de investigación, según informa la cuenta en instagram maracayinforma, sugieren que el asesinato fue debido al robo de su motocicleta, la cual se presume fue arrebatada por sujetos desconocidos.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya adelantan las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

Jesús Muñoz era natural de San Mateo, sus familiares comentan que se encuentran consternados y han hecho un llamado público a los organismo de seguridad para que el crimen «no quede impune».

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