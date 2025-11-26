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Un joven desaparecido en Ciudad Bolívar fue encontrado sin vida y con signos de violencia. Licandro Barrios lo encontraron cercano a una empresa de tractores con quemaduras en el rostro.

La familia del muchacho estaba preocupada ya que temían una emboscada, este había tenido problemas con unos sujetos en una tasca. Luego que salió de la misma, ni los familiares como los amigos tuvieron noticias de él.

Desde el sábado que había salido de la tasca no supieron de el. Este fue quemado en el rostro, y en su cuerpo se investigan los signos de violencia. El sábado en la tasca se produjo una pelea donde al parecer se vio involucrado.

Joven desaparecido en Ciudad Bolívar fue encontrado sin vida

Los funcionarios se trasladaron al lugar donde fue encontrado, donde hicieron el levantamiento del cadáver. Como además recabar pistas de los agresores del joven. Se desconoce si fue atacado con arma blanca.

El CICPC también está inspeccionando la tasca en busca de posibles cámaras de seguridad que puedan aportar pistas sobre los responsables y el origen del altercado. Como identificar a algunos de los sujetos.

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