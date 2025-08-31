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En Zulia, quedó detenido un joven de 18 años, identificado como Alexander Aguirre, por realizar acrobacias peligrosas con una motocicleta, una práctica conocida como “motopiruetas”.

La detención, que se llevó a cabo en el sector Casitas, fue informada por la propia institución policial a través de su cuenta de Instagram.

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Las autoridades actuaron tras recibir la denuncia de un residente, quien alertó a Policía del municipio Rosario (Polirosario) sobre un motorizado que ponía en riesgo la vida de los transeúntes.

Según el denunciante, el vehículo causaba contaminación sónica debido a sus escapes resonadores y detonantes, alterando la tranquilidad del sector.

Los oficiales se trasladaron de inmediato al lugar y procedieron a la detención de Aguirre, además de incautar la motocicleta, una Haojin modelo Águila de color blanco.

La aprehensión se enmarca en las directrices del fiscal general Tarek William Saab, quien ha prohibido las “motopiruetas” en espacios públicos por el grave riesgo que representan.

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