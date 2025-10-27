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Un joven fue detenido por la Policía de San Francisco, en el estado Zulia, luego de haber sido denunciado por presento abuso sexual a una adolescente en San Francisco.

De acuerdo a información policial, los funcionarios se encontraban en el Cuadrante de Paz N°2, realizando labores inherentes al servicio, cuando se acercó una adolescente de 14 años, acompañada de su representante legal.

La joven manifestó que un ciudadano, con quien mantenía una relación, la obligó a tener relaciones sexuales y, en el acto, intentó ahorcarla.

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Inmediatamente, se tomó la denuncia y se trasladaron al Barrio Praderas del Sur con la adolescente y su representante para ubicar y aprehender al autor de los hechos.

Al llegar al lugar, los oficiales observaron a un ciudadano señalado por la adolescente como el responsable, proceden a restringirlo, pero él adoptó una actitud agresiva, vociferando palabras obscenas y rechazando la aprehensión.

Los oficiales le instaron, en voz alta y clara, a desistir de su actitud hostil y a acatar las órdenes impartidas. Posteriormente, se le informó que se le realizaría una inspección corporal, en la cual no se encontró nada de interés criminalístico.

Presunto abuso sexual contra adolescente en Zulia

Sin embargo, procedieron a aprehenderlo, asegurándose de informarle sobre sus derechos y garantías constitucionales.

El aprehendido fue trasladado al Ambulatorio Urbano Sierra Maestra, mientras que la víctima fue llevada al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para las respectivas valoraciones médicas.

El ciudadano fue identificado como Misael Daniel López Quintero, de 27 años de edad, y fue llevado a la sede del Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur. Todo el procedimiento quedó a orden del Ministerio Público.

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