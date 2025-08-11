Compartir

Una joven en Portuguesa fue encontrada muerta, Yetzimar Carolina Piñero Valladares vivía en el sector Palo Alzado en el municipio Sucre. El sábado 9 de julio fue reportado el hallazgo de un cadáver en quebrada Las Rosas, se confirmó que era el de la muchacha.

Yetzimar de 18 años había sido reportada como desaparecida por sus familiares. Desde el pasado miércoles 6 de agosto había salido de su casa. Y no tuvieron más noticias de ella, hasta el sábado que se informó sobre un cuerpo sin vida en dicha quebrada.

Las autoridades dieron a conocer que para la recuperación del cadáver tuvieron que bajar cerca de 300 metros. Policías, civiles y funcionarios de Protección Civil estuvieron en el rescate de la joven.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, comisiones del CICPC de la Delegación de Guanare, capital de Portuguesa se encargaron del caso. Como del levantamiento del cadáver.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron ahogamiento de un joven en el Río Orinoco

El CICPC estaba en investigaciones para dar con el paradero de la jovencita, desde que sus familiares la había reportado como desaparecida. Hay un joven de 21 años detenido, quien informó donde se encontrada el cadáver.

Joven en Portuguesa fue encontrada muerta en un barranco

El asesinato de Yetzimar Carolina de tan solo 18 años de edad se suma a los femicidios recientes que se han reportado en el país. Estos han ocurrido en Bolívar, Trujillo, Anzoátegui y Yaracuy.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas