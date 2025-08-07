Compartir

Una joven de 28 años, fue estrangulada presuntamente por su pareja en el sector La Parada San Rafael, estado Amazonas.

Familiares de la victima, aseguraron que su pareja identificado como Víctor Julio López, fue el responsable de su muerte. El hecho se registró especifícamente en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, la madrugada del lunes.

Vecinos del lugar quedaron consternados por el suceso y reclamaron justicia para la víctima. Se desconocen los motivos que habrían llevado al señalado a cometer el crimen.

El levantamiento del cadáver estuvo a cargo de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Las investigaciones de las autoridades están en curso para determinar el móvil del caso y dar con el paradero de López.

Noticias 24 Carabobo

