Compartir

Una joven falleció en un accidente de tránsito en la avenida Los Aviadores de Maracay. La muchacha de 20 años murió en la fuerte colisión de una moto y un carro frente al centro comercial.

Como Krissbell de los Ángeles Mora Mora quedó identificada la joven que iba en la moto. El hecho vial ocurrió en el semáforo adyacente al centro comercial, sentido Palo Negro; informó el diario El Siglo.

El trágico accidente ocurrió en horas de la mañana de hoy, la joven iba en una moto marca Bera, color fucsia. Cuando transitaba por el semáforo colisionó con un automóvil. Esto provocó que saliera de la moto cayendo al pavimento varios metros.

Joven falleció en accidente de tránsito en avenida Los Aviadores de Maracay

Mientras que la moto quedó aplastada por un vehículo color blanco que se desplazaba por la avenida. Al sitio llegaron autoridades viales entre ellas funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana.

NO DEJES DE LEER: Dos sujetos fueron abatidos en invasiones de Parque Valencia

La joven fue llevada a urgencias del Seguro Social de La Ovallera donde murió luego del ingreso. El cadáver fue llevado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), de Caña de Azúcar.

Punto peligroso

El punto vial del semáforo de Los Aviadores se ha vuelto en uno de los más peligrosos y en donde se han reportado numerosos accidentes. Se hace el llamado a conducir a una velocidad moderada, cumpliendo las normas del INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas