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Una joven falleció en el Parque Nacional Henri Pittier, el triste hecho se registró en el sector Los Azules, cuando estaba de excursión a la montaña. Cabe destacar que la joven había subido con otras personas por los lados de Mariara, estado Carabobo ayer domingo 12 de octubre de 2025.

La muchacha de 19 años quedó identificada como Mariángel Tinoco Ochoa, quien tenía fijada su residencia en el sector Guamacho, al norte del municipio Diego Ibarra. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte.

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Solo dijeron las personas que estuvieron en el rescate que pudo haber sufrido un paro cardíaco. La joven se encontraba en el sector de la cascada donde falleció, dijo el medio Cien por ciento Venezuela.

Joven falleció en el parque Nacional Henri Pittier

En el lugar estuvieron, bomberos del municipio Diego Ibarra, además de comisiones de la policía científica (CICPC). Como brigada de rescate Las Cocuizas, quienes realizaron el traslado hasta la morgue. Se espera el resultado de la autopsia de ley para conocer las causas del deceso de la joven.

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