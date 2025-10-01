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Una joven falleció en Mérida tras ser alcanzada por un rayo, la adolescente de 16 años perdió la vida en el municipio Cardenal Quintero. Neri Mar Ramírez se encontraba trabajando junto a su madre en un terreno cuando recibió el impacto del rayo.

El hecho ocurrió ayer martes 30 de septiembre de 2025, la joven fue llevada de inmediato al Hospital Pueblo Llano de Mérida por las personas que se encontraban laborando en el terreno agrícola.

Muriendo minutos después de haber ingresado al centro de salud. La madre de la muchacha identificada como Melida Peña sufrió quemaduras en su cuerpo debido a la fuerte descarga eléctrica que dejó sin vida a su hija.

Joven falleció en Mérida tras ser alcanzada por un rayo

Peña permanece en cuidados intensivos tras el impacto del rayo en el hospital antes mencionado. El hecho causó conmoción en la entidad merideña ya que la familia de la joven es muy apreciada en varios municipios.

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La muerte por impactos de un rayo ha enlutado varios hogares venezolanos en lo que va de 2025. Con varios casos en los estados Anzoátegui, uno de ellos en Lechería, como en el estado Bolívar.

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