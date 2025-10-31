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Un reto de seis rondas de licor dejó a una joven en muerte cerebral y unas horas después se confirmó su fallecimiento. El hecho ocurrió en un bar de Cali en Colombia, donde había asistido la joven María José Ardila a celebrar su cumpleaños.

La chica llegó al lugar, en una noche que prometía que la iban a pasar bien, fue cuando los amigos le animaron a desafiar la prueba la cual es una de las más conocidas del local. Por lo cual la joven aceptó la propuesta.

Eran seis rondas fuertes, donde no podías ni tomar agua entre los tragos como tampoco ingerir alimentos. Todo eso para ganarse un total de un millón y medio de pesos, la muchacha aceptó dicho reto.

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Reto de seis rondas de licor dejó sin vida a una joven

En total era tomar un coctel, como además 16 shots, una cerveza y un trago de aguardiente puro. Cuando estaba ya próxima a terminar el reto se desmayó, luego intentó vomitar pero broncoaspiró.

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El papá de María José dijo que la joven duró 17 minutos sin respirar, fue cuando la llevaron de inmediato a un centro de salud. Estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos donde falleció luego de la muerte cerebral.

La muerte de la joven por el reto de las rondas de licor causó conmoción en Colombia como en otros países del continente. Donde esta clase de retos se han hecho famosos sin importar lo que pueda ocurrir luego.

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