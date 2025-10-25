Lo más vistoPortadaSucesos

Joven fue asesinada por su expareja en Barinas

By Redacción Noticias24Carabobo
0
188
Joven asesinada en Barinas

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

En un lamentable suceso ocurrido este jueves 23 de octubre, en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas, fue asesinada Luzdary Adriana Peroza Soto, (25) estudiante de Misión Ribas y madre de cinco hijos.

La víctima fue degollada presuntamente por un sujeto con quien mantenía una relación sentimental, quien habría actuado motivado por un ataque de celos.

Las autoridades locales lograron arrestar al agresor poco después del crimen; sin embargo, hasta el momento se mantiene en reserva la identidad del detenido mientras continúan las investigaciones.

Joven fue asesinada en Barinas

Este trágico hecho genera profundo dolor en el estado y en especial entre las mujeres del municipio Obispos, y pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención contra la violencia de género en la región.

Desde la comunidad educativa y social se exige justicia para Luzdary Adriana Peroza Soto y que se aplique todo el peso de la ley al responsable de este acto tan injusto.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles relacionados con este caso.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Mujer fue detenida por maltrato animal en Maracaibo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Carabobo enciende motores para la 6ta edición del Motorland 2025
Artículo siguiente
Una buena hidratación ayuda al manejo del estrés
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes