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En un lamentable suceso ocurrido este jueves 23 de octubre, en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas, fue asesinada Luzdary Adriana Peroza Soto, (25) estudiante de Misión Ribas y madre de cinco hijos.

La víctima fue degollada presuntamente por un sujeto con quien mantenía una relación sentimental, quien habría actuado motivado por un ataque de celos.

Las autoridades locales lograron arrestar al agresor poco después del crimen; sin embargo, hasta el momento se mantiene en reserva la identidad del detenido mientras continúan las investigaciones.

Joven fue asesinada en Barinas

Este trágico hecho genera profundo dolor en el estado y en especial entre las mujeres del municipio Obispos, y pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención contra la violencia de género en la región.

Desde la comunidad educativa y social se exige justicia para Luzdary Adriana Peroza Soto y que se aplique todo el peso de la ley al responsable de este acto tan injusto.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles relacionados con este caso.

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