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Un joven fue asesinado en una fiesta de 15 años tras bailar con la cumpleañera, el triste hecho ocurrió en Piedecuesta, Santander, Colombia. Yorlebinson Oviedo Jiménez de 23 años fue rodeado y atacado a machetazos por una turba de jóvenes.

La cumpleañera en el vals llamó al joven para bailar con el, este llegó al centro de la celebración y estuvo en el baile. Al terminar fue llamado a las afueras del salón, donde el novio de la cumpleañera lo esperaba con varios jóvenes.

Joven fue asesinado en una fiesta de 15 años tras bailar con la cumpleañera

Estos portaban machetes e hirieron Jiménez, muchachos de 15 y 16 años atacaron a Jiménez en una emboscada. Este trató de salir corriendo del lugar pero los esfuerzos fueron en vano, muriendo en el sitio.

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El muchacho intentó varias veces levantarse pero la turba juvenil lo dejó sin vida. Al sitio llegaron las autoridades para recabar información de lo sucedido. El novio de la joven es el señalado del hecho.

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