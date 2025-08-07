Compartir

Una joven fue encontrada sin vida en Anzoátegui, específicamente en los manglares de Boca de Uchire. Ana Cecilia Carreazo Briceño de 18 años apareció sin vida en el lugar y con una herida de arma blanca en el cuello.

El martes 5 de agosto reportaron el hallazgo de un cadáver en la zona del balneario de Boca de Uchire. Ana Cecilia vivía en Caracas en el sector de Lidice y había salido con su pareja, la familia no tuvo más noticias de ella hasta que la encontraron muerta.

La familia de Ana Cecilia comenzó a hacer publicaciones en las redes sociales reportando la desaparición pero luego les informaron de la muerte de la joven. Señalan al novio el principal sospechoso de este caso.

Las autoridades llevaron el cuerpo sin vida de la joven a una sede de medicina forense. Mientras se espera ahora por el resultado de las averiguaciones. El novio de la muchacha es buscado activamente por las autoridades.

El femicidio de la joven se suma a los que se han reportado esta semana, la muerte de Génesis Medina en el estado Yaracuy. La cual fue asesinada y luego enterrada en una finca. Como la muerte de una joven bachiller y modelo en Ciudad Bolívar y otra en Amazonas.

