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Un joven murió tras ser arrollado en la avenida Los Aviadores en Maracay. El fallecido quedó identificado como José Daniel Vásquez Pimentel de 26 años de edad. Vásquez Pimentel sufrió un grave accidente en la avenida Maracay el pasado domingo 30 de noviembre cuando iba conduciendo su moto.

En el hecho vial se vio involucrada una camioneta cuyo conductor no ha sido localizado. El joven era delivery y estudiante de la carrera de Derecho, este perdió una pierna en el accidente.

Joven murió tras ser arrollado en la avenida Los Aviadores en Maracay

Fue llevado a la emergencia del Hospital Central de Maracay donde fue recluido pero murió el martes de esta semana. Sufrió traumatismo craneal severo con pérdida de la pierna izquierda luego de ser arrollado.

Vásquez Pimentel residía en la zona de Base Sucre y era padre de un niño de tres años de edad. Los familiares como amigos del fallecido esperan que las autoridades puedan dar con el conductor de la camioneta que arrolló al joven.

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El hecho se suma a los que han ocurrido en dicha avenida, donde han fallecido varios motorizados en lo que va de año. Como se hace un llamado a los conductores a transitar con mucha prudencia en dicha avenida de esa entidad.

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