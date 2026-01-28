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Una joven perdió la vida en la ARC en un accidente de moto ocurrido hoy miércoles en el kilómetro 105 sentido Valencia. La explosión de uno de los cauchos de la motocicleta hizo que el conductor perdiera el control de la misma.

Al momento de la explosión del caucho quedó lesionado en el accidente un funcionario de la PNB, el cual iba en una moto. Los tres cayeron al pavimento sufriendo heridas de consideración.

Joven perdió la vida en la ARC en accidente de moto

La joven quedó identificada como Joselyn Méndez Barrios de 22 años de edad. El conductor de la moto se encuentra grave y fue internado en el Hospital Central de Maracay, donde es atendido.

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Méndez se dirigía a su sitio de trabajo en el centro de Maracay, el cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense ubicada en Caña de Azúcar al norte de Maracay.

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