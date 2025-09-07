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Un joven que agredió a una cajera en La Isabelica quedó detenido por efectivos de la Policía Municipal de Valencia. En un video el sujeto tuvo un problema con la cajera en un establecimiento comercial.

Este se ve claro cuando agrede a la mujer luego de discutir con ella por el pago de un producto. Este fue identificado y denunciado quedando detenido hoy domingo 7 de septiembre de 2025.

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Joven que agredió a una cajera en La Isabelica

El sujeto podría enfrentar cargos de violencia de género al golpear a una dama.

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