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El joven que disparó contra Miguel Uribe Turbay tendrá que pagar una pena de siete años, dijeron los tribunales colombianos el miércoles en horas de la tarde. Uribe quien falleció hace poco fue víctima de un atentado en junio pasado.

Esa vez el joven de 15 años, fue llevado en moto hasta el lugar, e incluso habló con personas en una plaza de Bogotá para luego accionar el arma contra el político de 39 años. La pena ha sido criticada por varios sectores de la población colombiana.

La sentencia fue impuesta bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y deberá cumplirse en un centro especializado. Además del joven hay otras personas que están siendo investigadas por este hecho.

Joven que disparó contra Miguel Uribe Turbay

El caso encendió el debate sobre la violencia que hay en Bogotá además de lo que es la justicia juvenil. Como el largo alcance de este que hay en todo el “vecino país” desde hace más de 36 años.

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Uribe estaba dando un discurso político, era miembro del partido Centro Democrático y estaba hablando con las personas cuando el joven disparó. Este intentó darse a la fuga pero fue capturado por las autoridades.

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