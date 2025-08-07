Compartir

Fue identificado el joven que estaba enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati en Buenos Aires. Las autoridades informaron que el joven estaba desaparecido desde el 26 de julio de 1984. En los archivos encontraron la ficha del desaparecido.

La policía destacó que este quedó identificado como “Diego”, este en 1984 tenía 16 años, y presentaba las características del desaparecido. El pantalón jeans azul, la camisa y una chaqueta lo mismo que encontraron en la pequeña fosa que estaba en la casa.

En mayo de este año cuando estaban removiendo la casa donde vivió el vocalista de Soda Stereo encontraron la fosa con un cadáver. Este fue extraído y llevado a un laboratorio forense.

El cadáver no tenía la cartera con los documentos personales, lo que se presume que la persona que lo asesinó y enterró lo hizo con el fin de que nunca lo identificaran. Diego había sido enterrado en una fosa improvisada.

Incluso lo colocaron de manera tal que el cadáver entrara en la misma. Este año al remover la casa la cual la están derrumbando se abrió la fosa. Desde allí empezaron las investigaciones del caso.

Casa donde vivió Cerati

Cabe destacar que Cerati solo vivió en la casa entre los años 2001 y 2002, y generalmente como se encontraba en el mundo de la música no permanecía mucho tiempo en el lugar. Luego se mudó a otra parte.

Diego de tan solo 16 años murió al recibir una puñalada y la persona lo enterró para que nunca fuera encontrado. La familia del joven jamás se enteró que pasó y hasta ahora no han dado con ellos.

La policía dijo que el caso sigue abierto, ya que buscarán quienes habitaban la casa en los años ochenta, específicamente en el año 1984. Ya que se buscará al asesino del joven estudiante de 16 años.

