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Un joven quedó detenido en Los Guayos por presunto hurto, la información la dio a conocer la Policía de Carabobo en sus redes sociales. Quedando el apresado a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

Funcionarios adscritos a la Estación Policial Paraparal, perteneciente al Centro de Coordinación Policial Los Guayos. Realizaron la aprehensión de un ciudadano por intento de hurto en la comunidad San Judas Tadeo II, parroquia Los Guayos, municipio Los Guayos, estado Carabobo.

La víctima de 49 años, ama de casa, quien denunció el intento de hurto en su residencia, informó el cuerpo policial en sus redes sociales. El detenido quedó registrado con el apellido Pérez González de 20 años.

Joven quedó detenido en Los Guayos por presunto hurto

Este fue capturado en flagrancia gracias al patrullaje preventivo y la colaboración de la ciudadanía. Durante el procedimiento se logró recuperar varios objetos que presuntamente cargaba en su poder.

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Entre ellos una computadora con teclado como con el monitor. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de Carabobo, específicamente del Fiscal N°6, para las actuaciones correspondientes.

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