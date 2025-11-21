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Joven quedó lesionado en Morón tras estrellar su moto contra una pared

By Redacción Noticias24Carabobo
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Joven quedó lesionado en Morón
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Un joven quedó lesionado en Morón tras estrellar su moto contra una pared. El hecho ocurrió la tarde de ayer jueves 20 de noviembre en la población de Urama en el municipio Juan José Mora.

Las personas escucharon un fuerte golpe enseguida salieron a ver lo ocurrido, luego de eso llamaron a las autoridades mediante los números de emergencia; quienes atendieron la situación.

Joven quedó lesionado en Morón

Rápidamente el joven fue llevado al hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, donde recibió atención médica. Hasta ahora se desconoce el motivo por el cual terminó golpeándose contra la pared en Urama.

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Se hace el llamado a los motorizados a portar siempre el casco, así sea en distancias cortas. De esa manera estás cumpliendo con el protocolo de seguridad vial. Además de no conducir a alta velocidad.

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