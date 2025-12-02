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Una joven recién graduada de psicóloga perdió la vida en un accidente de tránsito en Barquisimeto estado Lara. Aura Marina Parente Torrealba estaba celebrando su graduación la noche del pasado sábado 29 de noviembre.

La joven egresada de la Universidad Yacambú iba con otras personas en un Chevrolet Aveo cuando tuvieron el accidente en el sector El Manzano. Específicamente en la “Curva del Chinchorro”.

El hombre que venía conduciendo el vehículo estaba presuntamente en estado de ebriedad. Este perdió el control del vehículo en la curva volcando en el lugar, además de la joven fallecida hubo otras lesionadas.

Joven recién graduada de psicóloga perdió la vida en accidente de tránsito

Al sitio se presentaron paramédicos e hicieron el traslado de los lesionados a un centro de salud. Por su parte, la familia de la joven que murió espera una investigación de lo ocurrido en dicha curva.

La madre de la joven dijo que fue algo extraño, ya que su hija estaba con la blusa abierta. «¿Qué tiene que ver la blusa de mi hija con el accidente? ¿Por qué mi hija estaba con los senos pelados? Eso me parece muy extraño», dijo la madre de la joven.

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