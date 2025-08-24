Compartir

Un joven salió a comprar en una moto y murió en un accidente de tránsito en el estado Yaracuy. El hecho vial ocurrió el domingo en el sector la Piedra de la entidad yaracuyana, municipio Peña.

El joven quedó identificado como César Alejandro Morales Daza de 21 años de edad. Este chocó de frente con otro motorizado. Al parecer la otra persona venía en una moto que no llevaba la luz encendida.

Joven salió a comprar pan en una moto

Los dos sujetos quedaron con lesiones fuertes, enseguida fueron llevados al Hospital de Yaritagua, luego remitido al Hospital Antonio María Pineda del estado Lara. La familia decidió llevarlo a una clínica de Barquisimeto donde falleció.

Los conocidos del fallecido dijeron que este dijo que iba por unos panes en la moto, cuando tuvo el accidente. «César subía en la moto por la calle principal de La Piedra y el otro motorizado bajaba, se encontraron de frente. Fue un golpe fuerte», dijo una persona que lo conoció

