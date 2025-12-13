Compartir

La historia de George Smyth, el joven que se encuentra desaparecido en las cercanías del castillo de Drácula en Rumanía sigue sin resolverse. Desde el viernes 28 de noviembre su familia no sabe de él, este dijo a los padres que haría senderismo en el lugar en las cercanías del castillo de Drácula.

Se conoció que se separó del grupo para internarse en las montañas, luego llamó desesperadamente a los cuerpos de emergencia. Manifestando tener hipotermia y estar perdido en el lugar.

Los servicios de rescate enseguida comenzaron a rastrear la llamada, como pudieron llegaron a un lugar pensando que encontrarían al joven de 18 años. Pero solo encontraron su mochila en el punto desde donde había llamado.

Joven se encuentra desaparecido en las cercanías del castillo de Drácula

La noticia ha sido constante sobre el joven en los últimos días de noviembre, como lo que ha transcurrido de diciembre. La madre del joven Jo Smyth se mostró desesperada ya que nadie sabe del joven.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colapso de una vivienda en Caracas dejó una persona fallecida y tres lesionados

Ha estado esperando por el resultado de las investigaciones pero hasta ahora no hay pistas de él. Todos estos días la búsqueda del muchacho ha sido incesante pero nadie ha podido localizarlo en el lugar.

La policía de Rumania ha estado investigando todo el lugar, la última vez que el celular de Smyth tuvo señal fue desde el valle de Tiganesti. Sitio solitario y de al menos unos dos mil metros a nivel del mar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas